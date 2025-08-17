Врач Станции скорой помощи Тюмени озвучил статистику за 2025 год

Статистикой экстренной помощи в честь Международного дня здорового сердца поделился главный врач Станции скорой медицинской помощи г. Тюмени Владимир Романов.

В 2025 году скорая помощь Тюмени помогла 3418 пациентам с подозрением на инсульт и другие заболевания сосудов головного мозга.

Помимо заболеваний сосудов головного мозга, помощь была оказана 4793 пациентам с острым коронарным синдромом, 629 пациентам с инфарктом миокарда, а 21 пациенту была проведена догоспитальная тромболитическая терапия.



Владимир Романов подчеркнул, что главное правило — не терпеть боль и вызывать скорую, так как каждая минута дорога. Он привел два примера, когда благодаря быстрой реакции очевидцев и оперативным действиям медиков удалось спасти жизни. В первом случае 55-летняя женщина почувствовала жгучую боль в груди и нехватку воздуха в одном из торговых центров. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь, и после экстренной операции женщина полностью восстановилась. Во втором случае 60-летний мужчина ночью разбудил супругу, заметив онемение правой руки и асимметрию лица. Родные сразу позвонили 103, и врачи успели растворить тромб.

Чтобы распознать опасность, важно знать симптомы инфаркта, такие как давящая боль в груди, отдающая в руку, плечо или челюсть, а также холодный пот, слабость, тошноту и одышку. Для инсульта можно использовать тест "УДАР", который включает тест на асимметрию лица, слабость в руке или ноге и невнятную речь, - сообщает АиФ-Тюмень.