В тюменском "Нефтянике" прошел семинар по эндоскопии

Образовательный семинар "Уроки эндоскопии. Диагностика и лечение новообразований ЖКТ", был организован на базе МСЧ "Нефтяник" с участием главного эндоскописта Ленинградской области Александра Филина. Ведущие специалисты Тюменской области на практике осваивали современные технологии и методы диагностики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта.

Участниками мероприятия обсудили важные аспекты безопасности эндоскопических вмешательств и дали практические советы по выявлению опухолевых процессов.

Эксперт из Ленинградской области Александр Филин прокомментировал клинический случай: "У пациентки обнаружилась патология двенадцатиперстной кишки. Удаление эндоскопическим методом связано с большим риском осложнений. Оценив риски и преимущества, пришли к выводу, что активной терапевтической тактики не требуется".

По словам эксперта, современная эндоскопия является единственным способом детально осмотреть слизистую оболочку органов пищеварения и провести необходимые лечебные и диагностические манипуляции, - сообщает Наталья Колесник, пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

По словам заведующей отделением эндоскопии МСЧ "Нефтяник" Галины Петуховой, ее отделение соответствует современным мировым стандартам оказания медицинской помощи: "Мы проводим обследование всех отделов желудочно-кишечного тракта, выполняем эндобилиарную эндоскопию и бронхоскопию. Отделение активно занимается не только диагностическими процедурами, но и различными видами оперативных вмешательств. И мы постоянно учимся, повышая свои компетенции и делимся опытом с коллегами".