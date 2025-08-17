Стало известно, сколько готовы платить инженерам в Тюменской области

В Тюменской области открыто 264 вакансии для инженеров, без указания специализации. Им готовы платить до 55 тыс. 471 руб. в месяц. Инженерам производственно-технического отдела — до 96 тыс. 772 руб., инженерам-конструкторам — до 79 тыс. 250 руб., инженерам-механикам — до 111 тыс. 314 руб. Открыто 22,8 и 7 вакансий соответственно.

Найти работу смогут 12 инженеров по охране труда (зарплата 49 тыс. 364 руб.), шесть инженеров-технологов (68 тыс. 762 руб.), пять главных инженеров (96 тыс. 60 руб.) один инженер-химик (55 тыс. руб.), один инженер-лаборант (93 тыс. 766 руб.) и др.

Всего, по данным департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 августа, в регионе открыто более 29 тыс. 609 вакансий. В том числе 6 тыс. 604 — в образовании, 3 тыс. 755 - в строительстве, 1 тыс. 653 — в обрабатывающих производствах и т. д., - сообщает Вслух.ру.