К началу учебного года готовится тюменская Госавтоинспекция

В Тюменской области стартует комплекс профилактических мероприятий "Внимание – дети!", направленный на обеспечение безопасности детей на дорогах. Большинство детей уже возвратились с летнего отдыха, отвыкнув от интенсивного движения транспорта. Риск дорожной аварийности с их участием возрастает.

"В этом году в Тюменской области произошло 355 ДТП с участием детей до 16-ти лет, 6 детей погибли, 387 получили ранения, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Сотрудники Госавтоинспекции проведут просветительскую работу на улицах населенных пунктов и на загородных дорогах, призывая водителей сбавить скорость, а родителей – повторить с детьми ПДД", - сказал Андрей Миллер.

В этих акциях дорожной безопасности примут участие представители органов власти, дорожных служб, волонтеры, юные инспекторы движения, известные люди региона, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.