в Тюмени на ряде автобусов ввели пересадочный тариф из-за ремонта в центре города

В связи с ремонтными работами на перекрестке улиц Ленина и Первомайская оптимизированы схемы маршрутов регулярных перевозок, чтобы разгрузить центральную часть города и исключить значительные нарушения установленного расписания автобусов регулярных перевозок: от 60 минут и более, как это наблюдалось в первые дни выполнения работ по данному объекту. Таким образом, автобусы №№ 25, 27, 42, 89, 121 временно не осуществляют проезд до остановочного пункта "ЖДВ".

Доехать до железнодорожного вокзала можно с пересадочным тарифом: доезжаем до остановочного пункта "Сквер Немцова" и пересаживаемся на автобусы маршрутов №№ 73, 83. Так, пересадочный тариф позволяет легче адаптироваться к изменениям (временное изменение схем маршрутов), выбирая альтернативные маршруты. Также осуществить проезд до вокзала можно на автобусах №№ 1, 1к, 1д, 10, 12, 13, 20, 32, 33, 34, 71, 73, 83, сообщили в администрации города.