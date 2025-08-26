У тюменца на год забрали водительские права из-за сокрытия номеров автомобиля

Мировой судя судебного участка №2 Тюменского судебного района признал Владимира виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП РФ и лишил права управления транспортными средствами на срок один год без конфискации устройства.

Из постановления следует, что в конце июля 2025 года Владимира на дороге а/д Екатеринбург-Тюмень на грузовике Вольво VNL остановили сотрудники ГИБДД и при проверке обнаружили, что на машинне передний государственный регистрационный знак установлен на металлической пластине (рамке) на шарнирах с металлической тягой, что позволяет приводить знак в откидное положение. Также выяснилось, что водителя за последний год штрафовали 44 раза за совершение однородных административных правонарушений.