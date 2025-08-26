Двое тюменцев выступили в финале Спартакиады молодёжи по пулевой стрельбе

В Казани 20 августа завершился финал VI летней Спартакиады молодёжи России по пулевой стрельбе. Участие приняли стрелки из 47 регионов России.

Тюменскую область в финальной стадии представляли обучающаяся ЦПСР и ССК Алина Боровая и спортсмен ДОСААФ России Алексей Жевна, сопровождал команду спортсмен-инструктор ЦПСР и ССК Анатолий Ячневский. По итогам соревнований в командном зачете сборная тюменского региона заняла 37 место.