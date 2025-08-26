Двое тюменцев выступили в финале Спартакиады молодёжи по пулевой стрельбе

14:23 26 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: ru.freepik.com

В Казани 20 августа завершился финал VI летней Спартакиады молодёжи России по пулевой стрельбе. Участие приняли стрелки из 47 регионов России.

Тюменскую область в финальной стадии представляли обучающаяся ЦПСР и ССК Алина Боровая и спортсмен ДОСААФ России Алексей Жевна, сопровождал команду спортсмен-инструктор ЦПСР и ССК Анатолий Ячневский. По итогам соревнований в командном зачете сборная тюменского региона заняла 37 место.

Теги: пулевая стрельба
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025