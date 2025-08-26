Тюменцы на четверть больше стали интересоваться новыми вакансиями

Жители Тюменской области увеличили активность в поиске работы на 26%, о такой активности соискателей на рынке труда в регионе свидетельствуют данные аналитики hh.ru.

По итогам июля на рынок труда Тюменской области вышло более 104 тыс. местных соискателей. Сравнивая эти показатели с прошлогодними, аналитики hh.ru констатируют, что активность местных жителей, желающих сменить место работы, выросла на 26% (июль 2025 к июлю 2024), и это чуть меньше, чем в целом по Уральскому ФО (+30%).

В целом по округу самыми высокими темпами растет активность соискателей на рынке труда в Челябинской области — там местные жители стали искать работу на 34% чаще, чем год назад. Второе место заняла Свердловская область — число активных резюме в регионе выросло на 32%, третье место — Курганская область (29%). Медленнее, по сравнению с другими регионами Урала, растет интерес людей к поиску работы на Ямале : +15% год к году.

Заметнее всего выросла готовность местных жителей к трудоустройству в сферах "Автомобильный бизнес" (+40% активных резюме в июле 2025 / 2024), "Транспорт, логистика, перевозки" (+36%), "Рабочий персонал" (+33%), "Безопасность", "Домашний, обслуживающий персонал" (по +31%), "Туризм, гостиницы, рестораны" (+29%), "Стратегия, инвестиции, консалтинг", "Продажи, обслуживание клиентов" (по +28%).

Самый скромный прирост интереса соискателей зафиксирован в сфере "Сельское хозяйство", всего +7% резюме по сравнению с июлем прошлого года.