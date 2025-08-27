Школьники и студенты с 1 сентября смогут ездить на электричках за полцены

15:15 27 августа 2025
C 1 сентября возобновляется действие сезонной скидки для школьников и студентов в размере 50% от полной стоимости проезда в пригородных поездах на полигоне СвЖД, сообщили в пресс-службе компании.

Региональная льгота в Свердловской, Тюменской областях и Пермском крае будет действовать в учебный период (до 15 июня 2026 года). Ею можно воспользоваться при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда с указанием мест (в том числе "Финист", "Ласточка", "Орлан"). В Югре скидка 50% для школьников и студентов с 2024 года действует круглогодично.

Скидка предоставляется:

школьникам – при предъявлении справки об обучении из общеобразовательного учреждения;

студентам-очникам – при предъявлении студбилета с отметкой о его продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно в пригородных кассах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Продажа билетов открывается за 10 суток до даты отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

