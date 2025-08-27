Более 1,3 тыс заключенных обучились новым профессиям в колониях Тюменской области

Фото пресс-службы УФСИН России по Тюменской области

Более 1300 осужденных получили новые рабочие профессии

в учреждениях УФСИН России по Тюменской области, обучение по 27 различным специальностям проводится в трех профессиональных образовательных учреждениях и их филиалах при исправительных колониях, подведомственных УФСИН. Срок обучения от одного до десяти месяцев.

В этом году осужденные смогли освоить специальности строительные и общеотраслевые, общественного питания и швейного направления. В учебные программы включены теоретическая часть и производственная практика. Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях, практические – в специально оборудованных учебно-производственных мастерских.

Осужденные получают среднее профессиональное образование

по программам подготовки квалифицированных рабочих или проходят профессиональную подготовку. По окончании программы среднего профессионального образования им вручают дипломы государственного образца.

Завершив обучение, выпускники профессиональных образовательных учреждений получили рабочие специальности – сварщик, электромонтажник по силовым сетям и оборудованию, стропальщик, каменщик, бетонщик, швея, пекарь, повар и другие. Профессии востребованы как в центрах трудовой адаптации исправительных учреждений, так и на региональном рынке труда, отмечают в пресс-службе УФСИН.