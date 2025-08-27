Двух тюменцев будут судить за нападение в клинике на врача

Двух тюменцев, что ночью 16 июня в приемном отделении ОКБ-2 напали на травматолога-ортопеда хирургического отделения, будут судить в Тюмени за хулиганство. Дело с обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд, сообщили в прокуратуре ТО.

Отмечается, что и обоих фигурантов дело есть криминальное прошлое, после резонансного события они были арестованы. Сейчас их обвиняют по ч. 2 ст 213 УК РФ - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц), им может грозить до 7 лет лишения свободы.