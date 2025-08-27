Подросток-мотоциклист в Ялуторовском районе сбил свою одноклассницу

11:40 27 августа 2025
В селе Новоатьялово Ялуторовского района накануне учебного года в неприятную историю попали два школьника: 16-летний мотоциклист сбил свою 15-летнюю одноклассницу, пытаясь объехать идущих по обочине и проезжей части группу людей.

Оба участника ДТП получили ранения, но девушке досталось больше - она госпитализирована.

Прав на вождение у подростка нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП , школьники , Ялуторовский район
