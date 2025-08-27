Наставниками участников "Боевого кадрового резерва" стали 9 глав муниципалитетов

Каждый из 33 участников первого потока "Боевого кадрового резерва Тюменской области" получил по наставнику, в их число, в частности, вошли главы Тюмени, Тобольска и Ишима.

Глава Тюмени Максим Афанасьев и его подчиненные уже провели встречу с ветераном СВО Никитой Ивановым. Цель на год - помочь потенциальному коллеге адаптироваться в профессиональном сообществе и освоить необходимые навыки, которые ветерану интересны и обязательно помогут администрации города.

"Мы обсудили возможные направления стажировки, которые заинтересовали Никиту Андреевича. В процессе общения стало понятно, что мы слышим и понимаем друг друга. До начала сентября окончательно сформируем индивидуальный план работы по разным направлениям – профессиональной деятельности, спорта, досуга. ... Ветераны специальной военной операции владеют уникальным умением быстро принимать правильные решения в критических ситуациях, объединять людей и вести их за собой. Уверен, что в рамках этого проекта произойдет взаимное обогащение: мы поделимся своим управленческим опытом и сами поучимся у подопечных", - отметил Афанасьев.

Глава Тобольска Петр Вагин стал наставником для Александра Бортникова, который в первые месяцы добровольцем ушел в зону специальной военной операции, получил тяжелое ранение, награжден медалью "За отвагу". Несмотря на все трудности, он в себе стремление служить Отчизне. "Его решение участвовать в проекте "Боевой кадровый резерв" – осознанный выбор патриота, желающего применить свой опыт и энергию для развития нашего региона. Этот проект, инициированный нашим губернатором Александром Викторовичем Моором, – уникальная возможность для ветеранов и участников СВО. Это шанс трансформировать свой бесценный боевой опыт в управленческие навыки, принести пользу Тюменской области и всей стране", - считает Вагин.

Глава Ишима Федор Шишкин будет помогать прокачивать управленческие скилы Денису Байматову, который в течение трёх лет проходил военную службу по контракту, теперь работает помощником машиниста электровоза в депо Ишим, преподаёт в казачьем кадетском классе.

В наставниках у ветеранов СВО Николая Вакенгута, Павла Гончара и Андрея Нагрелли главы Викуловского, Уватского и Омутинского муниципальных округов Андрей Лотов, Вячеслав Елизаров и Олег Кузнецов. Еще для трех наставниками стали главы Упоровского, Нижнетавдинского и Тюменского муниципальных округов Анатолий Игловиков, Сергей Борисевич и Ольга Зимина.