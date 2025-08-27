Югра одарила внезапных гостей, летевших из Лондона в Китай, сладкими сувенирами

21:43 26 августа 2025
Все пассажиры рейса Air China Лондон — Пекин, загостившие в Нижневартовске на 13 часов из-за неполадок с самолетом, на прощание получили сладкие сувениры от югорских производителей, сообщает тг-канал регионального правительства.

В 21:22 пассажиры и экипаж рейса Air China Лондон — Пекин вылетели из Нижневартовска на резервном борте.

Медиахолдинг "Югра" опубликовал видеопояснение о вручении подарок от первого вице-президента региональной общественной организации "Спасение Югры" Екатерины Жуковой:

Югра очень гостеприимна и рада гостям, даже таким неожиданным гостям. И Нижневартовск сделал всё, для того, чтобы вынужденная посадка прошла комфортно для гостей. Кроме этого, гостям подарили югорские сувениры. И мы надеемся, что наши гости обязательно вернутся к нам в Югру, чтобы узнать, какая она у нас удивительная, красивая и гостеприимная.

