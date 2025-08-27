Внеплановые приключения пассажиров самолета Air China в Югре завершились вылетом в Пекин

Пассажиры рейса Air China Лондон – Пекин вылетели из Югры резервным бортом в пункт назначения - на гостеприимной ханты-мансийской земле они пробыли 13 часов. В 19:22 МСК резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика взлетел из Нижневартовска в Китай, сообщил руководитель пресс-службы Росавиации.

Ранее сообщалось, что из-за отказа одного из двигателей в аэропорты Нижневартовска экстренно сел боинг, летевший из Лондона в Пекин. 267 пассажиров и членов экипажа провели несколько томительных часов на борту, затем их перевели в аэропорт и накормили.

Отмечсется, что в аэропорту нежданных гостей разместили в терминале международных линий. Из города доставили несколько десятков раскладушек со спальным бельем для пожилых граждан и детей, предоставили прохладительные напитки и питание, отметил руководитель Тюменского МТУ Росавиации Андрей Гончаров.