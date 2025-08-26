Пополнение баланса мобильной связи в странах СНГ стало бесплатным

ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ. Россияне смогут оплачивать услуги связи в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане без комиссии. Нововведение затронет до миллиона пользователей.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин:

Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов. Ожидаем, что сервис будет особенно востребован среди тех, кто имеет родственные связи в этих странах или активно путешествует. В ближайшее время расширим географию функционала еще на две страны.

Пополнить баланс сотового оператора можно в банковском приложении. Для этого необходимо зайти в раздел платежи – "В другую страну" - выбрать страну платежа, "Перевод по номеру телефона"/"Мобильная связь" и далее оператора сотовой связи. Платеж будет совершен без взимания дополнительной комиссии, максимальная сумма платежа составит 10 тысяч рублей.

Сегодня россиянам доступны переводы более чем по 150 зарубежным направлениям. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по номеру счета, а также с выдачей наличными.