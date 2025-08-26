Пополнение баланса мобильной связи в странах СНГ стало бесплатным

19:00 26 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ. Россияне смогут оплачивать услуги связи в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане без комиссии. Нововведение затронет до миллиона пользователей. 

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин:

Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов. Ожидаем, что сервис будет особенно востребован среди тех, кто имеет родственные связи в этих странах или активно путешествует. В ближайшее время расширим географию функционала еще на две страны.

Пополнить баланс сотового оператора можно в банковском приложении. Для этого необходимо зайти в раздел платежи – "В другую страну" - выбрать страну платежа, "Перевод по номеру телефона"/"Мобильная связь" и далее оператора сотовой связи. Платеж будет совершен без взимания дополнительной комиссии, максимальная сумма платежа составит 10 тысяч рублей.
Сегодня россиянам доступны переводы более чем по 150 зарубежным направлениям. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по номеру счета, а также с выдачей наличными.

Теги: ВТБ , оплата мобильной связи
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025