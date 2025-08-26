Кубок для защитников Отечества полпреда УрФО начался в Тюмени

В легкоатлетическом манеже Тюмени 26 августа официально открыли турнир на Кубок полномочного представителя президента в УрФО, участвуют в нем около 300 представителей делегаций из всех регионов округа.

В своем приветствии участникам Артем Жога отметил, что цель соревнований - сплотить актив ветеранов СВО округа и их примером вдохновить только возвращающихся из зоны боевого соприкосновения на скорейшую адаптацию в мирной жизни:

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание развитию адаптивных видов спорта в России. По всей стране проводятся турниры - от локальных до международных. Наша цель - объединить актив ветеранов боевых действий Уральского федерального округа, чтобы вы были не соперниками, а друзьями и товарищами. Уральский федеральный округ всегда находится на передовой президентских решений. Поэтому в наших регионах усиленно развиваются разные направления адаптивного спорта - от шахмат до слэш-хоккея. Благодаря адаптивному спорту ребята, вернувшиеся с фрона, гораздо быстрее возвращаются к мирной жизни, заново адаптируются в обществе. Все, кто участвует в соревнованиях, безусловно, герои, которые показали силу духа и мужество. Сегодня вы пример для тех, кто вернулся с линии боевого соприкосновения и пока не может найти себя в мирной жизни. Наша с вами задача - ежедневным трудом и волей к победе, своим личным примером показывать, что жизнь продолжается. Огромное вам спасибо за это!

Соревнования проходят в Тюмени с 26 по 31 августа. Ветераны боевых действий состязаются в 13 дисциплинах: пауэрлифтинг, армрестлинг, шахматы, пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа, легкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, волейбол сидя, пара-бокс, плавание и семейные старты. По итогам соревнований также определят победителей общекомандного зачета.