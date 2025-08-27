В школах Тюмени 28 августа проведут антитеррористические учения

28 августа во всех школах Тюмени состоятся всероссийские антитеррористические учения, жителей города попросили соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам и громким звукам в районе проведения учений.

Учения с практическим задействованием сил и средств в 12:00 начнутся на территории школы № 95 по ул. Ставропольская, 137 (микрорайон Плеханово). В мероприятии примут участие сотрудники экстренных служб, представители исполнительных органов Тюменской области.

В этот день учения пройдут во всех регионах страны.