Тюменские единороссы подарили первоклассникам Краснодона 530 школьных наборов

16:06 29 августа 2025
Краснодон получил гуманитарный груз от Тюменской области и Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". В город доставлены 530 школьных наборов для первоклассников, сообщил глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.

Каждый комплект включает школьный рюкзак и принадлежности для учебы. В ближайшие дни наборы будут переданы во все школы округа, и каждый первоклассник получит рюкзак с нужными материалами. 

От себя лично и от родителей наших первоклассников благодарю Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" и Губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора за заботу о детях Краснодонщины и реальную помощь нашим семьям перед началом учебного года.

