Городские велодорожки находятся под присмотром тюменцев

Тюменцы контролируют состояние велодорожек в городе. В случае обнаружения проблем бдительные велосипедисты сообщают о них на портал "Тюмень — наш дом".

На сайте создана специальная категория. Так, граждане написали об образовавшихся ямках на улице Республики и Зелинского, необходимости обновить разметку на ул. 50 лет Октября, подрезать разросшиеся кусты на Монтажников и др.

Каждое обращение рассматривается, появляется соответствующий статус: "Запланировано", "Проблема решена".

Для обращений по данному и другим городским вопросам нужно перейти на сайт https://dom.tyumen-city.ru/, авторизоваться по регистрации или учетной записи на госуслугах, выбрать категорию, сформулировать обращение, при необходимости добавить фото, - сообщает Вслух.ру.