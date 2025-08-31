Школьные наборы к 1 сентября собрали для воспитанников воскресной школы

Более 30 детей из Тюмени, Утешево и Горьковки посещают воскресную школу при православном приходе Свято-Никольской церкви. К новому учебному году воспитанники получили полезные подарки - полные наборы канцелярских принадлежностей.

Акция организована генеральным директором завода "Тюменьремдормаш", депутатом городской думы Алексеем Рагозиным в рамках работы волонтерского центра.

"Чтобы первый сентябрьский день для воспитанников воскресной школы стал по-настоящему праздничным, мы заранее пообщались с педагогами и узнали, какие канцтовары нужны детям для учебы и творчества. В результате было закуплено все необходимое: от тетрадок и карандашей до пластилина и цветной бумаги", - рассказал он.

Алексей Рагозин пожелал юным тюменцам успехов в учебе, радостных открытий и Божией помощи во всех благих начинаниях, - сообщает Тюменская линия.