Плакаты с правилами поведения в толпе во время ЧС появились в Тюмени

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом на остановках общественного транспорта города появились соцбаннеры. Они напоминают горожанам, как вести себя в толпе в случае опасности. Увидеть их можно до 4 сентября.

На изображениях размещены QR-коды, ведущие на пост в сообществе "Своим примером" во ВКонтакте. В нем рассказывают, как вести себя при панике в толпе. В материале указаны рекомендации, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в критический момент. Среди них: сохранение спокойствия и поиск выхода, движение по направлению толпы без попыток идти против нее, а также важные приемы самозащиты.

Также внимание уделяется запрету наклоняться за уроненными вещами, так как это может привести к падению и получению травм.

Плакаты с QR-кодами разместили на следующих автобусных остановках города:

— "Улица Мельникайте",

— "Улица Максима Горького",

— "Бизнес-центр Петр Столыпин",

— "Алебашевская",

— "Школа №92",

— "Областная инфекционная больница",

— "Центральный рынок 3",

— "Госбанк",

— "Тюменский драматический театр" и др., - сообщает Мегатюмень.

— Каждый должен знать основы поведения в чрезвычайных ситуациях. Мы сознательно выбрали формат QR-кодов на остановках — местах с максимальной проходимостью. Это позволяет нам в доступной форме донести жизненно важную информацию до тысяч тюменцев. Наша общая задача — не запугать людей, а дать им четкий и понятный алгоритм действий, который может сохранить здоровье и жизнь, — рассказала Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.