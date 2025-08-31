Тюменцы могут посетить выставку работ местных художников "Дома"

В "Конторе пароходства" проходит выставка тюменских художников "Дома". Экспозиция исследует ремесло как способ формирования личной и коллективной идентичности и продлится до 16 ноября. Гости смогут по-новому взглянуть на традиционные промыслы региона. Они увидят инсталляции, созданные из текстиля, дерева, глины, металла, а также голоса. Вход свободный.

На выставке 17 тюменских художников представят свои работы из природных материалов, а также визуальные инсталляции и перфомансы. Каждое произведение — это личный "код дома" каждого автора, отражающий ощущение устойчивости, связи с корнями и внутренней опоры.

Со своими работами в событии примут участие художники Муся, Соня Скипина, Варвара Казакова, София Долгушина, Иван Тарасов, Кит.Off, Екатерина Пухова, Диана Окаева, Владимир Патрушев, Арина Пронькина, Владимир Сорокин, Саша Корсак, Ксения Баданова, Алина, Николай Ким, Эля Баграмова и Дарья Гассман. В своих работах авторы рассматривают ремесло не только как материальное наследие, но и как живую практику, которая способна говорить на языке современного искусства, - сообщает Мегатюмень.

— Сегодня тема "русскости" и локальности приобретает особое значение. Нам важно поддерживать ремесленное искусство Тюменской области и показывать, что традиционные практики могут существовать в современных художественных формах. Благодаря выставке зритель знакомится с наследием региона через работы мастеров и художников, а сами промыслы получают шанс сохраниться и передаваться дальше — уже в новых форматах, — рассказала Александра Жернова, куратор выставки.