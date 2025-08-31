Юному пациенту помогают бороться с опухолью тюменские врачи

Специалисты тюменского Медгорода несколько месяцев помогают бороться с грозным заболеванием семилетнему мальчику.

Тревогу забили родители: у ребенка появились головные боли, головокружение, тошнота и общее недомогание. При обследовании с помощью МРТ врачи выявили новообразование в головном мозге — эпендимому.

"Это редкий тип злокачественной опухоли центральной нервной системы, возникающий преимущественно у детей. У нашего пациента опухоль была обнаружена в области мозжечка, отвечающего за координацию движений. Именно поэтому у мальчика появились шаткость походки, нарушения зрения, потеря координации", - объяснила врач – радиотерапевт дневного стационара по радиологии Асель Тутукова.

Ребенка перевели в нейрохирургический центр, где ему провели операцию по удалению опухоли, направили для прохождения курса стереотаксической лучевой терапии в Медицинский город. Благодаря высокоточной методике, излучение направляется точно в опухоль, не затрагивая здоровые ткани. Лечение проходит без боли. Каждый день мальчика привозят на процедуры — всего запланировано 33 сеанса, большая часть уже позади.

"Он переносит лечение стойко и с удивительным для своего возраста мужеством. План лечения мы готовили совместно с федеральными специалистами и согласовывали каждый этап", - добавила доктор Тутукова.

После завершения курса лучевой терапии и домашнего восстановления мальчика ждет контрольное обследование. Если результаты будут благоприятными — лечение можно будет считать завершенным, и ребенок перейдет на этап динамического наблюдения.

Ежегодно в Медицинском городе лучевую помощь получают от 10 до 15 детей с различными онкологическими диагнозами: от лейкозов и сарком до опухолей головного мозга, - сообщает Надежда Унгефуг, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).