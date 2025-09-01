Открытое полевое обучение проведут в Тюмени

6 сентября в экопарке "Затюменский" в 11 часов начнется открытое полевое обучение от добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Тюменцы смогут попробовать себя в роли старших поисковых групп. Они познакомятся с методами поиска и потренируются в работе с компасом, рацией и навигатором. Встреча состоится у парковки лыжной базы "СпортМода" (ул. Барнаульская улица, 17/2). Вход свободный.

Принять участие могут неравнодушные тюменцы старше 18 лет, заинтересованные в поисковой деятельности. Необходимо взять с собой удобную одежду и обувь для пребывания в лесу.

Событие направлено на подготовку добровольцев для участия в поисково-спасательных работах. Тюменцы освоят методики поиска пропавших людей в природной и городской среде, научатся основам ведения радиоэфира, поработают со специальным оборудованием, а также познакомятся с деятельностью отряда "ЛизаАлерт".

Обучение проведут:

— Станислав Башмаков — региональный представитель "ЛизаАлерт" Тюменской области, инструктор направления "Обучение спасательно-поисковой группы" отряда "ЛизаАлерт", — Мария Турнова — руководитель направления "Обучение спасательно-поисковой группы" отряда "ЛизаАлерт",

— Яна Котлярова — инструктор направления "Обучение спасательно-поисковой группы" отряда "ЛизаАлерт", — Екатерина Дегтярева — инструктор направления "Обучение спасательно-поисковой группы" "ЛизаАлерт", руководитель пресс-службы отряда.

"Когда пропадает человек — счет идет на часы. И в это время важно, чтобы рядом оказались те, кто знает, что делать. Наше обучение — это не просто теория и практика. Это возможность стать человеком, который однажды подарит семье надежду, вернет домой потерявшегося, спасет чью-то жизнь. Здесь мы научим "читать" лес и город, понимать язык рации и двигаться в верном направлении с помощью компаса. А главное — каждый участник станет частью нашей большой команды", — рассказала руководитель направления "Обучение спасательно-поисковой группы" отряда "ЛизаАлерт" Мария Турнова.

Команда проекта "Открытое обучение навыкам старшего поисковой группы от поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”" — победитель "Программы поддержки сообществ", реализуемой при поддержке Росмолодежь.Гранты. и мультицентра "Моя территория", - сообщает Мой-портал.ру.

18+