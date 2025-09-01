Традиции народной культуры возрождают тюменцы

Анастасия Копылова, специалист по фольклору Центра русской культуры за год реализовала несколько значимых проектов по популяризации народной культуры и традиций.

Ее авторский проект "Славянские праздники – Возрождение рода" направлен на укрепление семейных ценностей и знакомство с народными традициями. В сентябре планируется возобновление проекта с праздника урожая, посвященного осеннему равноденствию.

Особое внимание уделяется созданию новых творческих коллективов. В начале осени стартуют репетиции ансамбля народной песни "Зариница", где смогут заниматься как дети, так и взрослые.

В целом главными событиями сентября станут: 13 сентября – фестиваль-конкурс "Играй, гармонь тюменская" в сквере Казачьи луга и 22 сентября – финал конкурса и гала-концерт в ДК "Торфяник".

Творческая семья Копыловой-Хабибуллиной активно участвует в развитии народной культуры. Дочь Полина, студентка института культуры, руководит студией народного пения. Сын Григорий делает первые шаги в искусстве, а глава семьи Денис Хабибуллин недавно стал победителем конкурса военно-патриотической песни УФО, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Национальная музыка пробуждает в людях генетическую память, а хороводы помогают ощутить единение с предками и друг с другом, – считает Анастасия Копылова.

В Центре русской культуры Тюмени работает 25 творческих коллективов, объединяющих более 800 участников. Жители города активно включаются в изучение традиций и приобщаются к народной культуре, что помогает укрепить связь поколений и любовь к малой родине.