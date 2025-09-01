"Безопасный путь в школу" помогут найти тюменские автоинспекторы

Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу у образовательных учреждений Тюменской области. В регионе пройдет мероприятие "Безопасный путь в школу".

Наряды ДПС будут обеспечивать безопасность движения школьников в первую очередь, на тех пешеходных переходах, где уже случались наезды на детей.

"В этом году в Тюменской области произошло 81 ДТП с участием детей-пешеходов до 16-ти лет, 32 наезда на юных пешеходов зарегистрировано на пешеходных переходах, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - Я советую водителям быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам у школ, заранее снижать скорость, чтобы успеть остановиться и пропустить ребенка", - сказал Андрей Миллер.

"Родительские патрули" с начала учебного года также выйдут на улично-дорожную сеть у образовательных учреждений, призывая школьников и водителей к дорожной безопасности, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.