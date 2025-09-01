Советы по адаптации к новому учебному году дали эксперты

Секреты успешной адаптации к учебному году раскрыли эксперты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Главное – наладить режим дня, полноценный сон, регулярное питание и физическую активность. "Несмотря на то, что дети большую часть времени проводят в школе, ответственность за обучение их здоровым привычкам ложится не только на учителей. Режим дня, основы рационального питания, привычки быть активными формируются в семье", - напомнили в управлении.

Стоит начать с планирования и контроля режима дня. Обязательно отработать границы периодов сна и бодрствования. Учесть в графике выполнение утренней разминки и гигиенических процедур, приемы пищи, выполнение домашних заданий, кружки и секции, заботу о чистоте одежды и комнаты.

Еще один совет касается умения прислушиваться к своему самочувствию. Важно вовремя сообщить родителям о том, что беспокоит, не терпеть боль, недомогание, - сообщает Тюменская линия. Любые беседы на эти темы нужно проводить мягко, без принуждения.