Фестиваль Чудотворцев" пройдет в Уватском районе

Девятый фестиваль деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы" состоится в Уватском районе с 4 по 10 сентября. Он будет проходить на территории биатлонного центра имени Александра Тихонова.

- Событие по традиции проводится раз в 2 года и уже стало визитной карточкой района. В этом году оно завершится созданием уникальных скульптур, которые станут частью новой туристической тропы, проходящей по территории Биатлонного центра, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Каждый новый фестиваль имеет свою особенность. Если два года назад мастера создавали деревянные скульптуры для 12 сельских поселений, то сейчас посредством своего искусства "расскажут" истории и легенды района, превращая маршрут в культурную экспозицию для гостей и жителей.

Гости фестиваля смогут посещать мастер-классы и наблюдать за процессом создания деревянных арт-объектов участниками из разных уголков России. Свое искусство продемонстрируют мастера из Тобольска, Новосибирска, Тюмени, Белгорода, Луганска, Ирбита, Пензы, Мордовии, Увата, Барнаула и Удмуртии, - уточнили в пресс-службе администрации Уватского района.

18+