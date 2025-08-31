О тонкостях создания конкурсных проектов рассказала эксперт

Эксперт Росмолодежи Виктория Утегенова посоветовала внимательно изучать критерии грантовых конкурсов при составлении паспорта проекта. При возникновении вопросов участникам лучше всегда обращаться за помощью.

"Если один из критериев заключается в том, что софинансирование проекта должно быть более 30 процентов, чтобы получить максимальный балл, нужно приложить письма поддержки обязательно с указанием денежного эквивалента, чтобы мы могли его оценить.

Бывает, письмо поддержки есть, но без указания сумм. Как тогда эксперт высчитает относительно запрашиваемого гранта сумму на рекомендацию? Все критерии логичные, понятные и прозрачные, не первый год существуют. Да, они не всегда написаны просто, достаточно формальный язык используется. Мы должны объяснять их понятным языком, чтобы больше участников получали денежные средства на свои идеи", - поделилась с Виктория.

При рассмотрении заявки эксперты часто сталкиваются с тем, что участники путают

проблему со следствием. Виктория посоветовала ребятам при составлении заявки на грант точно сформулировать проблему, приводить доказательства ее существования в том городе, где автор инициативы собирается реализовывать проект. Аргументами могут служить результаты социологических исследований, нормативно-правовые акты, собственные опросы и другое.

Во время очной защиты участник должен ориентироваться в своем проекте,

осознавать значимость идеи. "Тюменская область действительно заинтересована в том, чтобы регион стал один из топов по привлечению грантовых средств. Однако у нас цель не в количестве заявок, а именно в качестве. Это самый главный результат, к которому нужно стремиться", - добавила эксперт Росмолодежи.

Подать заявку на грантовый конкурс форума "Утро" тюменцы могут до 1 сентября, на "Росмолодежь. Гранты" - до 15 сентября.