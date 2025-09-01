В Уватском районе при пожаре погиб человек

В пятом часу утра 1 сентября в поселке Демьянка произошел пожар е в многоквартирном жилом доме № 9, в результате которого погиб человек. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Уватского района провести проверку, чтобы установить причины и условия произошедшего, а также взять на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.