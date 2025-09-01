На пять тысяч школьников стало больше в Тюменской области за год

Фото - https://admtyumen.ru

"Около 258 тысяч детей сядут за парты в Тюменской области в этом году,это на пять тысяч больше, чем в прошлом. Впервые прозвенит школьный звонок для 23 тысяч первоклашек, а почти 14 тысяч выпускников 11 классов продолжат подготовку к важным экзаменам, которые определят их будущее, сообщил губернатор Александр Моор в официальном поздравлении в честь Дня знаний.

Губернатор отметил, что по традиции 1 сентября в регионе открываются новые или обновленные после реконструкции образовательные учреждения. И этот год – не исключение. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" завершился комплексный капитальный ремонт школы №22 в Тюмени и Ишимской школы-интерната. 1 сентября они вновь встретят своих учеников. До конца текущего года планируем открыть две новые сельские школы в Ярковском и Вагайском муниципальных округах. Они строятся по программе замены деревянных зданий.

"Начало учебного года – это не менее важный этап для педагогов и родителей. Именно вы поддерживаете интерес детей к учебе, помогаете им находить свое призвание и справляться с трудностями, разделяете с ними их успехи. Дорогие школьники и студенты! Пусть дорога к знаниям будет легкой, увлекательной, наполненной яркими впечатлениями и открытиями, ведущими вас к достижению поставленных целей", – обратился к школьникам и студентам губернатор и пожелал, чтобы каждый день приближал их к заветной мечте и дарил уверенность в собственных силах, а учителям – творческого вдохновения, здоровья и энергии для реализации педагогических идей.