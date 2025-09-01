Подъезд к Тюмени со стороны Екатеринбурга отремонтируют по нацпроекту к октябрю

Ремонт трёх участков автодороги "Подъезд к Тюмени" трассы Екатеринбург - Тюмень общей протяжённостью в два километр проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в Главной управлении строительства ТО.

По контракту работы должны быть завершены 15 октября 2025 года. Но дорожники намерены справиться со всем объёмом немного раньше.

Первый участок - от обхода Тюмени до границ производства работ строящейся развязки по Московскому тракту. Второй участок - от границ производства работ строящейся развязки до разворотной петли в районе деревни Дербыши. Третий участок – от этой петли до пересечения с улицей Плодовой, включая перекрёсток и ещё сто метров в сторону поста ДПС.

Работы производятся в границах участка дороги, который был передан из федеральной собственности.

Замначальника отдела Управления автомобильных дорог Тюменской области Константин Никитин: