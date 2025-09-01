Подъезд к Тюмени со стороны Екатеринбурга отремонтируют по нацпроекту к октябрю

Ремонт трёх участков автодороги "Подъезд к Тюмени" трассы Екатеринбург - Тюмень общей протяжённостью в два километр проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в Главной управлении строительства ТО.
По контракту работы должны быть завершены 15 октября 2025 года. Но дорожники намерены справиться со всем объёмом немного раньше.
Первый участок - от обхода Тюмени до границ производства работ строящейся развязки по Московскому тракту. Второй участок - от границ производства работ строящейся развязки до разворотной петли в районе деревни Дербыши. Третий участок – от этой петли до пересечения с улицей Плодовой, включая перекрёсток и ещё сто метров в сторону поста ДПС.
Работы производятся в границах участка дороги, который был передан из федеральной собственности.
Замначальника отдела Управления автомобильных дорог Тюменской области Константин Никитин:
Всего будет отремонтировано 38 тысяч квадратных метров покрытия. На всей площади уже произведено фрезерование и уложен выравнивающий слой. На площади более 20 тысяч квадратных метров уложен верхний слой. После этого будет нанесена разметка.
