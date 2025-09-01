Глава Минпромторга РФ подтвердил свое участие в TNF

Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов примет участие в главном событии форума - пленарной сессии "Технологическое лидерство: объединяя усилия".

В этом году на форуме представят инновационное оборудование, прошедшее процедуру стандартизации и уже используемое на месторождениях, организатор обещают, что разговор на тему технологического суверенитета будет максимально предметен. Ключевая пленарка состоится 17 сентября.