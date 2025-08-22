Первый день TNF посвятят студентам

Меньше месяца останется до Промышленно-энергетического форума TNF. Каждый его день будет насыщен событиями и посвящён определённой теме, первый - студентам нефтегазовых вузов.

"В первый день работы 15 сентября TNF представит инновационную деловую программу для студентов нефтегазовых вузов. Его главная особенность в том, что студенты проходят интенсивный практикум с обратной связью и непосредственным взаимодействием с потенциальными работодателями и технологическими предпринимателями. Участники смогут составить собственное портфолио и передать его компаниям-партнёрам форума. Сам процесс общения с работодателями будет проходить при помощи современных технологических инструментов (нейросети, VR), большое внимание будет уделено поддержке стартапов и молодых инноваторов", - сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

По мнению замгубернатора, такой комплексный подход создает уникальные возможности для старта успешной карьеры в ТЭК.