Диплом об окончании вуза остаётся ключевым ресурсом для старта собственного дела в России

Медиа СберБизнес Live совместно с образовательной платформой "Нетология" проанализировало образовательный уровень российских предпринимателей. Исследование показало: более двух третей бизнесменов (69%) имеют высшее образование. Подавляющее большинство — специалисты, бакалавры либо магистры (65%). Ещё 4% получили учёные степени или звания.

У большинства предпринимателей с высшим образованием — один диплом (75%). У каждого пятого (21%) — два диплома, а отдельные представители бизнеса получили три и более образовательных документа (4%). При этом 21% бизнесменов имеют среднее специальное образование, а 7% — незаконченное высшее.

Самые популярные направления подготовки: экономика и технические специальности, юриспруденция, инженерия, менеджмент, бухгалтерия и педагогика. В ИТ-секторе почти половина предпринимателей имеют профильное образование в сфере информационных технологий.

Связь образования и бизнеса

64% предпринимателей считают, что университетская подготовка положительно повлияла на запуск и развитие их компаний. Особенно высоко ценят образование молодые бизнесмены 24–34 лет: среди них 75% уверены, что университет помог им в бизнесе.

Дополнительное обучение и MBA

66% предпринимателей считают, что специальное обучение основам предпринимательства важно для эффективного старта и последующего развития бизнеса. Наиболее востребованы программы по экономике, менеджменту, бухгалтерии, MBA и бизнес-курсам.

MBA по-прежнему остаётся "золотым стандартом": 66% предпринимателей считают его полезным для запуска и развития компании. Особенно высоко эффективность MBA оценивают представители малого бизнеса (78%). Большинство бизнесменов хотели бы пройти эту программу, интерес к ней особенно высок у предпринимателей 25–34 лет (82%) и 35–44 лет (80%).

Источники информации о бизнесе

Основные источники бизнес-информации: интернет-порталы, платформы онлайн-обучения и телеграм-каналы. Также популярны бизнес-сообщества, конференции, семинары и консультации с коллегами.

Каждый пятый предприниматель использует государственные программы: курсы, мастер-классы, воркшопы.

Молодые предприниматели проявляют больше интереса к телеграм-каналам и онлайн-курсам. В целом предпочтения относительно формата обучения распределяются так: предпочитают онлайн-образование 45%, офлайн-формат выбирают 20%. Ещё 35% предпринимателей готовы рассматривать и онлайн-, и офлайн.

Образование сотрудников и обмен опытом

Каждый третий предприниматель вкладывается в развитие сотрудников. Чаще всего это стажировки и наставничество (64%), корпоративные курсы (50%) и внешние программы повышения квалификации (44%).

Почти половина предпринимателей уверены, что обладают достаточными знаниями, чтобы делиться ими с коллегами. Треть респондентов уже проводят консультации и мастер-классы, выступают на конференциях, ведут свои блоги. Особенно активны в обмене опытом молодые бизнесмены: 73% готовы делиться знаниями, а 43% уже делают это.

Исследование медиа СберБизнес Live и образовательной платформы "Нетология" было проведено в августе 2025 года. В онлайн-опросе приняли участие 1000 руководителей малого бизнеса в городах России с населением свыше 100 тыс. человек.

