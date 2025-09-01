Новоселье с кошки начинает половина россиян

Переезд для россиян – не просто смена локации, а целый ритуал, где ключевую роль играет кошка. Соблюдение традиций и примет для многих – просто привычка, но 51% опрошенных, переступая порог нового дома, запускают или готовы запустить первым туда животное. Об этом говорят результаты исследования ВТБ, проведенного перед ВЭФ-2025.

Особенно верны традициям в южных регионах (60%), а вот жители Дальнего Востока прагматичнее. Несмотря на то, что Владивосток – столица самых редких крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, только 38% его жителей запускают в новый дом первой кошку, еще столько же дальневосточников не совершают никаких "переездных" ритуалов.

Следование приметам при переезде – явление в нашей стране довольно распространенное. Помимо кошки, в топ "новосельных обрядов" россиян входят генеральная уборка (43%) и шумное веселье (32%).

Исследование проведено в рамках кампании ВТБ "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего", приуроченной к ВЭФ-2025. Её главный герой – дальневосточный леопард. Дикое животное, обитающее в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения – сегодня в России обитает более 120 особей.