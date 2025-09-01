Бонусы и безопасность для россиян стали главными стимулами в выборе способа оплаты

Результаты опроса ВТБ, проведенного в преддверии ВЭФ-2025 показали, что каждый второй россиянин готов активнее использовать альтернативные платежные методы при условии начисления бонусов и кешбэка, а также гарантий безопасности.

Альтернативные методы безналичной оплаты стремительно набирают популярность: так, переводы по СБП использует 71% респондентов, платежи по QR‑коду – 61%, а оплату с помощью NFC‑технологий – 35%.



Почти половина опрошенных платит с помощью СБП как минимум раз в неделю. Лидерами по ежедневному использованию стали Северо-Кавказский (25%) и Дальневосточный округа (19%). Несколько раз в неделю таким способом чаще всего пользуются на Юге (41%), а также в Москве и Московской области (38%).

Как и в случае с оплатой через СБП, большинство опрошенных совершают транзакции через QR несколько раз в неделю (27%). Каждый день их применяют 13% респондентов, а 15% предпочитают использовать решение несколько раз в месяц.

Оплата по NFC также становится популярнее. 12% респондентов уже пользуются таким способом оплаты ежедневно, а 15% прибегают к этой технологии несколько раз в неделю. Больше всего сторонников NFC проживает в Москве (19%) и Санкт‑Петербурге (18%).

Для трети опрошенных альтернативные методы платежей стали самым удобным инструментом оплат, тогда как наличные признаны наименее предпочтительным способом (6%). При этом регионы показывают разнообразие предпочтений: NFC‑платежи наиболее популярны на Кавказе, оплата по QR – в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, переводы по СБП оценили жители Северо‑Запада, а классические оплаты картой остаются наиболее востребованными в Приволжском округе.

Главным фактором, мотивирующим россиян использовать новые методы оплат, стали бонусные программы и кешбэк (60%). Примерно половина респондентов готова активнее использовать альтернативные способы при наличии гарантий безопасности.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин: