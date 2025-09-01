Моор назначил первокурсникам встречу после окончания университетов

Губернатор Александр Моор у здания правительства Тюменской области пообщался с первокурсниками из разных вузов и направлений и договорился с ними о встрече, когда они окончат обучение и будут готовы к работе хирургом, психиатром, юристом, режиссёром, специалистом по информационной безопасности.

"День знаний – праздник, который объединяет всех. Для первокурсников – это первый шаг в большую студенческую жизнь. Для старших курсов – новые горизонты, знания, проекты. Тюменская область – регион возможностей. Сегодняшние студенты уже завтра будут определять развитие науки, технологий, здравоохранения, экономики. Придумали традицию на этом же месте встретиться после выпускного вуза и обсудить планы на будущее. С праздником, ребята! Успехов в учебе, смелости в идеях и уверенности в собственных силах!" - написал Моор в своем тг-канале.

Часть студентов о себе рассказали. Иван Новоселов поступил в ТИУ на направление "Строительство", Дарья Горбенко – первокурсница ТИУ по направлению "Прикладная геология". Илья Малышев будет 6 лет учиться в ТМУ на "Лечебном деле", дальше пойдет в ординатуру. Молодой человек считает родную Тюмень стремительно развивающимся и перспективным городом. В будущем он рассматривает возможность стать нейрохирургом и помогать тюменцам.