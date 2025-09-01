Депутаты Тюменской гордумы поздравили школьников и педагогов с началом учебного года

Накануне очередного учебного года депутаты Тюменской городской думы традиционно общаются со школьниками, посещают образовательные учреждения города. Так, Георгий Муратов в своем избирательном округе навестил с подарками школьников в многодетных семьях, а Наталья Проскурякова побывала в гостях у школы № 38.

Георгий Муратов вместе с членом Общественной молодежной палаты при Тюменской гордуме Анной Поповой посетил несколько семей, где подрастают юные спортсмены и будущие ученые. Все ребята — мальчишки, уже сейчас они проявляют ответственность: успешно совмещают учебу, занятия спортом и помогают родителям присматривать за младшими братьями и сестрами. Депутат вручил им качественные школьные принадлежности, развивающие наборы и рюкзаки. Родители отметили важность такого внимания со стороны депутата, а дети с радостью продемонстрировали свои спортивные награды и рассказали о планах на будущий учебный год, пообещав получать только хорошие отметки.

Наталья Проскурякова при визите в школу № 38 поздравила педколлектив с приближающимся праздником и вручила четырем заслуженным учителям благодарности Тюменской городской думы за значительный вклад в развитие образования в городе. "Каждый из нас хранит воспоминания о первом звонке, школьной линейке, первых уроках и друзьях-одноклассниках. Этот день объединяет поколения, подчеркивая важность школы как стартовой площадки для будущих свершений. От всей души желаю вам профессионального роста, реализации планов и талантливых учеников, а учащимся — интересной учебы, вдохновения и радости открытий", — такие слова учителям адресовала депутат.

В 2025 году школа отмечает 60-летие со дня основания. Вместе с депутатом поздравить учителей школы с Днем знаний пришел представитель "Офицеров России" Владимир Недокушев, он выразил учителям признательность за воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.