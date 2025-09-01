В Тюменской области вручили 670 наборов в рамках акции "Собери ребенка в школу"

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В преддверии нового учебного года на территории региона прошла благотворительная акция "Собери ребенка в школу". Организатором выступила председатель комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты региона, главный врач Областного реабилитационного центра Джинна Лебедева.

"Мы приготовили и передали первоклассникам рюкзаки с канцелярскими наборами, папками, тетрадями, альбомами для черчения и рисования, белым и цветным картоном, фломастерами, ручками Мы постарались, чтобы все принадлежности были известных производителей, качественными и красивыми. Мы хотим, чтобы их хватило на целый марафонский учебный год, потому что это очень важно. Желаю всем ребятам счастливого учебного года!" - рассказала Джинна Лебедева.

Первоклассники получили новые ранцы с канцелярскими наборами, а ребята постарше – комплекты школьных принадлежностей. Подарки вручали семьям участников СВО, многодетным, малоимущим семьям, а также семьям с детьми-инвалидами.

Вручение проходило в областном центре и разных муниципальных образованиях области: 25 августа – в селе Каскара Тюменского муниципального округа, 26 августа – во Всероссийском обществе слепых в Тюмени, 27 августа – в Нижнетавдинском муниципальном округе, 28 августа – в Заводоуковском муниципальном округе, а также в центре "Особый ребенок" в областном центре, 30 и 31 августа – в Тюмени. По итогам акции организаторы вручили 670 ранцев и школьных наборов.

Наборы были приобретены за счет благотворительной поддержки медицинских учреждений Тюменской области, Тюменского медицинского университета, индивидуальных предпринимателей и меценатов.