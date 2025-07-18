Фонд "Старшее поколение" впервые провел в Тюмени добровольческий пикник

Более 500 человек приняли участие в первом добровольческом пикнике в Тюмени, мероприятие организовал Тюменский благотворительный фонд "Старшее поколение" при поддержке Фонда президентских грантов.
Пикник "А мы с внуком волонтёрим!" организовали в Затюменском экопарке, участникам предоставили интерактивные площадки, мастер-классы, интеллектуальные игры на знание Тюменского края.
В проекте "А мы с внуком волонтёрим" может участвовать любая семья. Подробности на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" ВКонтакте.
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