Фонд "Старшее поколение" впервые провел в Тюмени добровольческий пикник

Более 500 человек приняли участие в первом добровольческом пикнике в Тюмени, мероприятие организовал Тюменский благотворительный фонд "Старшее поколение" при поддержке Фонда президентских грантов.

Пикник "А мы с внуком волонтёрим!" организовали в Затюменском экопарке, участникам предоставили интерактивные площадки, мастер-классы, интеллектуальные игры на знание Тюменского края.

В проекте "А мы с внуком волонтёрим" может участвовать любая семья. Подробности на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" ВКонтакте.