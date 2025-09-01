Попавшего на высоковольтные провода парашютиста спасли врачи в Тюмени

Фото - @depzdravto

Парашютиста, получившего глубокие ожоги трети поверхности тела из-за приземления на высоковольтные провода, спасли в ОКБ-1 после того, как его из Ялуторовска доставили в критическом состоянии в ожоговое отделение. Врачам пришлось сделать несколько операций, сообщает депздрав ТО.

Прыгать с парашютом, летать на параплане и воздушном шаре Владимир начал не так давно. В свой 24-й прыжок, когда до приземления оставалось менее 50 метров, резко изменилось направление ветра, и мужчину унесло на высоковольтные провода. По его словам, он даже испугаться не успел - от удара током его вырубило, помнит только отрывками лица врачей.

Больше всего у мужчины пострадали руки и область живота. Сначала он проходил длительное лечение в реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения под наблюдением опытного анестезиолога-реаниматолога Юсупа Сайфитдинова. Затем хирурги успешно провели пациенту кожную пластику. Заведующий ожоговым отделением, врач-хирург, главный внештатный комбустиолог депздрава региона Александр Поляков рассказал, что врачи использовали самые современные методы лечения, в несколько этапов удалили омертвевшие участки кожи. После этого пересадили кожу с неповрежденных участков тела.

Пациенту предстоит долгая реабилитация.