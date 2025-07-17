Акцию "Собери ребёнка в школу" снова запустили в Тюменской области

18:00 17 июля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области стартовала акция "Собери ребёнка в школу". Её поддерживают "Единая Россия", "Молодая Гвардия" и волонтёрские объединения. Школьные наборы готовят для детей из многодетных и малообеспеченных семей, ребят с особенностями здоровья, детей участников СВО и школьников из новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Для многих семей такая помощь – реальная поддержка. В прошлом году по всей стране удалось собрать более 287 тысяч комплектов – рюкзаки, тетради, форма, спортивный инвентарь. Всё, что нужно для старта учебного года. В Тюмени пункт сбора открыт на базе Штаба общественной поддержки "Единой России". Присоединиться могут все, кто хочет.

"Давайте вместе сделаем так, чтобы 1 сентября стало настоящим праздником для каждого школьника", - призвал Моор.

Теги: Александр Моор , благотворительность , школьники
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2025