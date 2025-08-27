Глава Тюмени принял участие в акции "Собери ребенка в школу"

Вместе с коллегами – специалистами администрации города и подведомственных учреждений, депутатами глава Тюмени Максим Афанасьев принял участие в акции "Собери ребенка в школу".

"Акция направлена на поддержку первоклассников из многодетных, нуждающихся семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей участников специальной военной операции. В рамках акции ребята получают красивые и функциональные рюкзаки, укомплектованные всем необходимым для учебы: тетрадями, ручками, карандашами, красками и наборами для творчества. Мы делаем все от чистого сердца и искренне стараемся сделать так, чтобы каждый ребёнок чувствовал заботу и внимание", - отметил Максим Афанасьев.

Лично глава вручал детям подарки в штабе общественной поддержки и во время встречи с жителями Центрального округа. Его коллеги также проявили активность - связывались с участниками и выезжали в семьи, чтобы лично поздравить ребятишек и передать им подарки к школе.

"Хочу выразить огромную благодарность всем коллегам и коллективам, которые принимают участие в этом важном деле. Вместе мы делаем жизнь детей счастливее и радостнее! Пусть новый учебный год принесет тюменским детям новые знания, яркие впечатления и добрые воспоминания!" - написал глава Тюмени в своем тг-канале.