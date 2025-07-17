Сбор 3 млн рублей на покупку дронов-разведчиков запустили в Тюмени

В преддверии празднования Дня города Тюменский городской совет ветеранов выступил с инициативой провести единовременный сбор денежных средства на благотворительный счет "Победа". Тюменцам предлагают помочь землякам, которые достойно несут боевую вахту, защищая интересы Отечества. Представители боевых частей не раз обращались за оказанием помощи в Тюменский городской совет ветеранов войны и труда. На приобретение дронов-разведчиков необходимо собрать 3 млн. рублей.

На собранные средства планируется закупить и передать в воинские подразделения, где служат тюменцы, 12 дронов, позволяющих вести разведку местности. Эффективная работа одного дрона сберегает десятки жизней на передовой.

"Традиционно к сбору необходимых средств присоединятся сотрудники администрации города Тюмени и подведомственных организаций. Мы вместе должны сделать все возможное, чтобы помочь землякам!" - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Реквизиты благотворительного счета "Победа":

ИНН 7202065701, КПП 720301001

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение Nº 8647 ПАО Сбербанк

г. Тюмень,

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, р/с 40703810267100036222

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для помощи землякам ко Дню города.