"НЕХОЛОДНО" будет на форуме TNF в Тюмени

Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени помимо основной программы становится площадкой для демонстрации достижений креативных индустрий.

17 сентября в рамках TNF, состоится открытие четвертого сезона fashion-проекта "НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны".

- Если в прошлом году "НЕХОЛОДНО" на TNF запомнился камерной атмосферой, то сейчас это будет масштабное событие в мире моды под стать самому форуму, - говорит член Торгово-промышленной палаты Тюменской области, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Модные сезоны "НЕХОЛОДНО" - это отличная возможность показать достижения тюменских дизайнеров, которые составляют основу нашего concert-store "Смыслы". Хотя ими показ не ограничится.

Стильные, яркие образы будут впервые показаны именно на площадке форума.

- Конечно же будет деталь, которая объединит все образы в единую коллекцию с тюменскими мотивами. Наша задача, чтобы имена местных модельеров прозвучали как можно громче, их творчество запомнилось, а зрителям были бы гарантированы яркие впечатления, - говорит управляющий concert-store "Смыслы" Оксана Филиппова .

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.

