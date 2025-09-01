Школы в Тюмени и Ишиме открыли после капремонта в День знаний

Школа № 22 встретила День знаний после капитального ремонта. Радость начала учебного года разделили на торжественной линейке вместе с её учениками и педагогами. Первыми в обновлённое здание вошли первоклассники и старшеклассники – под гимн страны и первый звонок, с "самолётиками будущего", на которых ребята написали свои пожелания.

Школа построена в 1986 году, сегодня она полностью преобразилась. Отремонтированы классы, спортзалы, библиотека, восстановлен бассейн, благоустроена территория с современными спортивными площадками. В этой школе учится почти полторы тысячи детей, в том числе – с ограниченными возможностями здоровья. Теперь у них самые современные условия для учёбы и развития. Ремонт здания выполнен в рамках регионального проекта "Всё лучшее детям" национального проекта "Молодёжь и дети".

В День знаний двери открыла и Ишимская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и речи. Здесь обучаются сто воспитанников из разных уголков Тюменской области. В школе появились новые классы с интерактивными панелями, обновлены учебники, создана спортивная площадка, благоустроена территория. Открытие совпало со 105-летием школы.

"Главное, что объединяет эти события, – внимание к детям и забота о будущем. В Тюменской области создаются условия, чтобы каждый ребёнок учился в современных и комфортных школах, а День знаний оставался настоящим праздником", - подчеркнул губернатор Александр Моор.