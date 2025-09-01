Пожар на 30 "квадратах" потушили в строящемся доме в Тюмени

12:00 01 сентября 2025
Фото - @tmn_incident

Пожар, который произошел в заречной части Тюмени и дым с которого был виден из разных точек города, потушен, пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Тюменской области журналистам сообщили, что пожар строймусора ликвидирован на 30 кв. м, произошел он в неэксплуатируемом доме №2 по улице Пожарных и спасателей. На месте работало 2 цистерны, 9 человек личного состава. Пострадавших нет.

Теги: МЧС , пожары
