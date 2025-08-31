Защитит ли крепкий иммунитет от всех болезней, ответила врач

По словам врача-инфекциониста Светланы Звонцовой, "крепкий иммунитет" - не панацея от всех инфекций. Некоторые возбудители настолько агрессивны, что могут поражать даже здоровых людей. Инфекции, такие как Эбола, сибирская язва и менингококк, не интересуются, занимаетесь ли вы спортом или принимаете витамины.

"Современные вирусы также научились обманывать иммунную систему. Например, ВИЧ постоянно мутирует, а герпесвирусы прячутся в нервных клетках. Исследование, опубликованное в журнале Science в 2015 году, показало, что у детей, переболевших корью, резко снижается разнообразие антител, что приводит к так называемой "иммунной амнезии". Это означает, что их иммунная система "забывает" о предыдущих встречах с другими возбудителями болезней, - говорит эксперт. - .Иногда проблема заключается не в слабом, а в слишком сильном иммунном ответе. "Цитокиновый шторм" при COVID-19 является ярким примером того, как чрезмерная реакция иммунной системы может быть опаснее самого вируса".

Что действительно эффективно для поддержания здоровья, так это здоровый образ жизни, полноценный сон, сбалансированное питание и, конечно же, вакцинация, - сообщает АиФ-Тюмень.